Kırklareli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı

Kırklareli’de tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması çerçevesinde son bir hafta içerisinde Demirköy ve Vize ilçelerindeki 3 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 13 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar çerçevesinde 3 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.