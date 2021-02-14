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Kırklareli'de tıbbi ve aromatik bitkiler kursuna yoğun ilgi

Kırklareli’de üreticilerden gelen yoğun talep doğrultusunda açılan tıbbi ve aromatik bitkiler kursu başarıyla tamamlandı.

Kırklareli'de üreticilerden gelen yoğun talep doğrultusunda açılan tıbbi ve aromatik bitkiler kursu başarıyla tamamlandı.


Kırklareli'nin Vize ilçesinde alternatif ürünler kategorisinde bulunan ve ekiliş alanlarının giderek artış gösterdiği tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilgi her geçen gün artıyor. Üreticilerden gelen talep doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde açılan kursa yoğun ilgi gösteren üreticiler, eğitim sonrası yapılan sınavı da başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

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