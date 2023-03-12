Kırklareli'de TOKİ kurası heyecanı

Kırklareli'de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde Kırklareli'de merkez ilçede yapılacak bin 189 adet konutun kura çekimi gerçekleşiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iş birliğinde başlatılan ve Kahramanmaraş depremleri sebebiyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kaldığı yerden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Kırklareli'de kura çekimi Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştiriliyor.

Kırklareli merkez 158, Pınarhisar 256, Demirköy 114, Kofçaz 80, Kavaklı beldesi 55, Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi 100, Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey beldesi 70, Babaeski ilçesi Alpullu beldesi 91, Babaeski ilçesi Büyükmandıra beldesi 111, Üsküp beldesi 154 olmak üzere bin 189 konutun kurası çekiliyor.

Kura çekimine Vali Vekili Yusuf Güler, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kura çekiminde Vali Vekili Yusuf Güler konuşma yaptı. Güler konuşmasında, şanslı olup kurada çıkacak olan vatandaşlara 2 yıl sonra kavuşacakları evlerinde huzurlu ve mutlu yaşamaları konusunda temennide bulundu.

Konuşmaların ardında protokol üyelerinin de katılımlarıyla kura çekimi başladı.