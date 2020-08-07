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Kırklareli'de trafik kazası: 1 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, akşamüstü Büyükkarıştıran beldesinin Muratlı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir K. (44) idaresindeki 39 AAS 778 plakalı otomobil, Muratlı kavşağında bulunan Yunus Y. (32) isimli şahsın yönetimindeki 34 UC 4965 plakalı otomobile sol önden çarptı. Çarpma sonucu 34 UC 4965 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Y. (30) yaralandı. Yaralı vatandaş olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza mahalline gelen Bölge Trafik Şubesi ekipleri ve jandarma güçleri ise, yolun güvenliğini sağladı. Çift taraflı ve yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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