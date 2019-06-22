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Kırklareli'de trafik kazası: 2 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Özge K. ambulansla Trakya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaza, saat 08.30 sıralarında Lüleburgaz Durak Mahallesi Alacaoğlu yolu üzerinde meydana geldi. 39 LT 643 plakalı otomobille seyir halinde olan Ali K. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu Ali K. ile yolcu koltuğunda oturan Özge K. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Özge K. buradan ambulansla Edirne'deki Trakya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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