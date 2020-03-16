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Kırklareli'de tüm kurumlarda dezenfekte çalışmaları

Koronavirüs salgını (Covid-19) sebebiyle Kırklareli’de tüm kurumlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Koronavirüs salgını (Covid-19) sebebiyle Kırklareli'de tüm kurumlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.


Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede dünyanın birçok köşesine yayılan korona virüsü (Covid-19), sınır komşuları İran, Yunanistan ile Bulgaristan'da ve son olarak da Türkiye'de de görüldü. Günlük hayatı da olumsuz yönde etkileyen virüs, nedeniyle ülke genelinde çeşitli tedbirler alınmaya çalışılıyor. Koronavirüs salgını (Covid-19) sebebiyle Kırklareli Valiliğince de alınan tedbir kararları gereği ilgenelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarda kapsamlı genel temizlik, dezenfekte ve hijyen uygulamaları yapılıyor.

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