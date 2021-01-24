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Kırklareli'de tüp patlaması: 1 ev kullanılmaz hale geldi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bulunan bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucunda çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucunda çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten mutfak tüpü patladı. S.A.'ya ait olan evde patlamanın etkisiyle yangın çıktı.


Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edilirken, yangın sonucunda ev kullanılmaz hale geldi.

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