İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Demirköy İlçesinde yakalanan bir şüphelinin üzerinden uyuşturucu hap ele geçirildi.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Jandarma ekipleri, Demirköy İlçesine bağlı İğneada Beldesinde icra edilen çalışmalarda ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar birlikte 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasından sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerin kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.