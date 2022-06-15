Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kırklareli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde belirlenen ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 28 kök kenevir, muşta, satır, balta, 2 kurusıkı tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Operasyonla ilgili H.T., M.K., T.İ., C.M., B.K., K.Ö., D.K., D.D., M.K. ve U.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.