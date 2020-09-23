İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırklareli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçunu işleyen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Babaeski ilçesinde icra edilen faaliyet sonucunda, 3 şüpheli ile birlikte, satışa hazır halde 2 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.


Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı tutuklandı.


Jandarma tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.