İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli’de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde uyuşturucu operasyonu yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 25 gram eroin, 5 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve alüminyum folyo ele geçirildi.


Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.