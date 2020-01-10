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Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Kırklareli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 10 gram kubar esrar ve suçtan elde edildiği tespit edilen 4 bin 600 lira ele geçirildi.

Kırklareli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 10 gram kubar esrar ve suçtan elde edildiği tespit edilen 4 bin 600 lira ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Demirköy ilçesi İğneada beldesinde icra edilen faaliyetler neticesinde “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda 1 kilo 10 gram kubar esrar ve suçtan elde edildiği tespit edilen 4 bin 600 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenilirken, uyuşturucuyla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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