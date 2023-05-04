Kırklareli'de uyuşturucu satıcılarına vurgun: 24 gözaltı

Kırklareli’de polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'de polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde yapılan aramada; 433 gram bonzai, 11,42 gram esrar, 186 ecstasy uyuşturucu hap, 15,3 gram metamfetamin ele geçirildi.