Kırklareli'de "Vizeli Balkız" projesi toplantısı yapıldı

"Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı çerçevesinde yapılan 'Vizeli Balkız' projesinde, Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilen ürünler üreticilere tanıtıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı çerçevesinde yapılan 'Vizeli Balkız' projesinde Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilen Balkız ve Arıcan-97 ürünleri üreticilere tanıtıldı. Verilen kabak bitkisi ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin dışında ürünün tarladan sonraki depolama, tüketimine yönelik nasıl pazara sunulacağı ve faydaları hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Tanıtımda konuşan İl Tarım ve Orman müdürü Mehmet Aksoy, kadın üreticilere pozitif imtiyaz yaptıklarını belirterek, "Yapılan bilgilendirme ve tanıtım için Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden gelen Müdürümüz ve araştırmacı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Atalarımızın bugüne kadar Anadolu topraklarında yetiştirdiği bu yerli tohumlar bizim kendi değerlerimizdir. Türkiye'mizin kabak üretiminde hak ettiği yere ulaşabilmesi için bu gibi çalışmaların üreticimizle bir olup onları daha iyi yerlere getirerek başarabiliriz. Bakanlığımız bu ve bunun gibi birçok konuda desteklemelerde bulunmaktadır. Bu desteklemelerde de her zaman kadın üreticilerimize pozitif imtiyaz yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.