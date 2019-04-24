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Kırklareli'de yeni dönemin ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin yeni seçilen muhtarlarla bir araya geldi.


Kırklareli'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin Başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleşti.


Kırklareli Özel İdare Cazibe Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Kırklareli Valisi Osman Bilgin, muhtarlara görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.


Vali Bilgin eğitimden sağlığa, tarımdan yol yapımına kadar birçok konuda muhtarların isteklerini dinleyip sorunların çözülmesi için talimatlar verdi.

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