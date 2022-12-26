Kırklareli'de yılbaşı öncesi bin 550 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli'de jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi bin 550 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Deveçatağı köyünde yılbaşında piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce, şüpheli V.A.'ya yönelik yapılan operasyonda bin 550 litre sahte içki, 204 adet alkol şişesi ve 6 adet fermente düzeneği ele geçirildi. Şüpheli V.A., operasyon sonucu gözaltına alındı.