Kırklareli'de 'Yıldızlı İşletme' Projesi başlıyor

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kentte ‘Yıldızlı İşletme Projesi'nin uygulamaya konulacağını bildirdi.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez İlçe'de faaliyet gösteren toplu tüketim yerlerinin (lokanta, restoran, kafeterya) teknik ve hijyenik yönden gıda mevzuatında belirtilen koşullara uymasını sağlamak, böyle işletmeleri belgelendirme yoluyla ödüllendirerek halka duyurmak ve böylece sektördeki diğer işletmeleri de daha iyi koşullar oluşturmaya teşvik etmek amacıyla Kırklareli Valiliği tarafından Yıldızlı İşletme Projesi uygulamaya konulacaktır. Ödül almaya hak kazanan işletmeler ekonomik ve sosyokültürel bağlamda diğer toplu tüketim işletmelerine göre avantajlı hale gelecektir. Aynı zamanda görsel ve basılı yayın organlarında yapacağı reklamla daha büyük kitlelere ulaşarak ekonomik fayda sağlaması sebebiyle diğer işletmecilere model bir projedir” denildi.

'Yıldızlı İşletme Proje Tanıtım Toplantısı' 4 Mart Çarşamba günü saat 15.00 'da Cazibe Merkezi'nde düzenlenecek. Toplantıda Yıldızlı İşletme başvuru şartları ve projenin içeriği hakkında bilgilendirme yapılacak. Kırklareli merkez ilçede faaliyet gösteren tüm toplu tüketim işletmeleri toplantıya davet edildi.