Kırklareli'de yüzme bilmeyen kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Kırklareli'nde öğrenciler ilk kulaçlarını attı.

Vali Osman Bilgin ve Eşi İlknur Bilgin'in katılımlarıyla Kırklareli Kapalı Yüzme Havuzundan gerçekleştirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesinin açılışı gerçekleşti.

Vali Bilgin gerçekleşen programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, proje kapsamında katılım gösteren genç yüzücüleri tebrik ettiler.

Kırklareli'nde haftanın 4 günü verilen yüzme dersleriyle 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinden 18 ilkokuldan 958' i erkek 895' kız olmak üzere toplamda bin 853 öğrenci katılım gösterdi.

Gerçekleşen projede Kırklareli'nde eğitmen olarak 34' ü 3. Sınıf 38' i 4. Sınıf olmak üzere toplamda 72 öğretmen katılım sağlayacak ve 2 Yüzme Antrenörü, 1 Yüzme Akademi Spor Eğitmeni, 2 Kapalı Yüzme Havuzu Cankurtaranı ile 5 yüzme eğitmeni görev alacak.