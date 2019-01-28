Kırklareli'deki 'Gebe Okulu' eğitimleri sürüyor

'Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller, mutlu aileler' sloganıyla kapıları açılan Kırklareli Devlet Hastanesi Gebe Okulu, anne adaylarına verdiği eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini artırarak, anne adaylarının güvenli, kaliteli gebelik ve doğum sonu bakım hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla açılan Kırklareli Devlet Hastanesi Gebe Okulu, 2019 yılının ilk eğitim programı başladı.

Gebe Okulu'nda kayıt yaptıran gebelere; uzman hekim ve ebeler eşliğinde gebelik süreci ile ilgili bilgiler, fizyoterapist eşliğinde doğumu kolaylaştıran hareketler ve solunum egzersizleri, diyetisyen eşliğinde gebelikte beslenme programları ve psikolog eşliğinde gebelikte yaşanabilecek ruhsal durumlar vb. konularında verilen eğitimler 4 haftada tamamlanarak gebe okulundan mezun olan gebelere katılım belgeleri veriliyor. 'Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller, mutlu aileler için haydi gebeler okula' sloganıyla tüm gebeler eğitimlere davet ediliyor.