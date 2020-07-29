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Kırklareli'deki orman yangını söndürüldü

Kırklareli’de meydana gelen orman yangını itfaiye ekiplerinin ve helikopterlerin kısa sürede müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Kırklareli'de meydana gelen orman yangını itfaiye ekiplerinin ve helikopterlerin kısa sürede müdahalesi ile kontrol altına alındı.


Yangın Kırklareli Bedre Kalesi mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar kısa sürede yetkililere haber verdi. Olay yerine itfaiye araçları sevk edilirken, 2 helikopterde söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması ile orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 25 dönüm alan yandığı öğrenildi.

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