Kırklareliler atabarı oynadı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919' da Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına 81 il ve 19 ülkede olduğu gibi Kırklareli' de de atabarı oyunu oynandı.

Türkiye Halk Oyunları Platformu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 81 il ve 19 ülkede gerçekleşen, 19 Mayıs 1919 Kurtuluş mücadelesinin başladığı günün 100 yılı anısına düzenlediği proje kapsamında Kırklareli halkı Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda atabarı oyunu oynadı.

Türkiye Halk Oyunları Platformu İl Koordinatörü Hayati Gürer yaptığı açıklamada, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün 19 Mayıs 1919' da Samsun'da başlayıp Havsa, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara' ya ulaşan Kurtuluş Savaşının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 olan 100. yıl anısına 81 il ve 19 ülkede aynı anda saatler 19:19'u gösterdiğinde gerçekleştirilecek Dünya atabarı oyunu projemizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Saat 19:19'u gösterdiğinde Kırklarelili vatandaşlar Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda büyük bir coşkuyla atabarı oynadı.