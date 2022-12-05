Kırklarelili milli sporcudan bronz madalya

3-4 Aralık 2022 tarihlerinde Arnavutluk'un Durress kentinde gerçekleşen Balkan Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Kırklarelili milli sporcu Azra Yağmur Demir coşkuyla karşılandı.

Arnavutluk'un Durress kentinde 3-4 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Kırklarelili milli sporcu Azra Yağmur Demir +68 kg Genç Bayanlar kategorisinde 3. olarak kürsüde yer aldı. Yunus ekiplerinin eskortluğunda Demir'i, Vali Birol Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve sporcular karşıladı.

Karşılamada konuşan Vali Ekici Azra Yağmur Demir'den dünya ve olimpiyat şampiyonluğu beklediklerini vurgulayarak başarılar diledi. Vali Ekici, "Azra kızımız Arnavutluk'un Durress şehrinde yapılan Balkan Taekwondo Şampiyonasında 3.'lüğü alarak şanlı Türk bayrağımızı göndere çektirdi. Kendisine minnettarız. Şehrimize hoş geldiniz diyorum ve bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Kendisinden dünya, olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz” dedi.