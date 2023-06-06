Kırklareli'nde 1 milyon 137 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 milyon 137 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde dişi Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliye yönelik dron destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 32 dönümlük arazide 1 milyon 137 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kenevirler imha edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.