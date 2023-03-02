İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde 10 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Geçitağzı ile Kula köy güzergahında uygulama yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen tespit edildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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