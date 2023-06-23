Kırklareli'nde 100 dönüm araziye Güneş Enerji Santrali Tesisi kurulacak

Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından, 179 köye içme suyu sağlayan tesislerdeki 218 abonenin elektrik enerji maliyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla Karakoç köyünde 100 dönüm araziye kurulacak "Güneş Enerji Santrali Tesisi" projesi ihalesi tamamlandı.

Kırklareli il genelindeki 179 köye içme suyu sağlayan tesislerdeki 218 abonenin elektrik enerji maliyetlerini ortadan kaldırmak için İl Özel İdaresi tarafından Karakoç köyünde kurulacak Güneş Enerji Santrali Tesisi projesinin ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Hazineye ait 100 dönüm araziye tesis kurulacak

Vali Birol Ekici, ihale sürecine yönelik yaptığı açıklamada, "Merkez ilçe Karakoç köyünde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın 99 bin 264 metrekarelik bölümünde Güneş Enerji Santrali Tesisi kurularak, yenilenebilir enerji kaynağıyla elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla kullanılmak üzere ilgili taşınmazın Kırklareli İl Özel İdaresi adına ön tahsisi yapıldı. Yapılan bu tahsis sonrası, İl Özel İdaresi tarafından kurulacak olan Güneş Enerji Santrali Tesisi ile köylerimizin içme suyu enerji giderlerinde önemli ölçüde azalış sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

179 Köyün içme suyu tesislerinin enerjisini karşılayacak

Vali Ekici, geçen yıl Temmuz ayında kararın alındığını hatırlatarak, "Tahsisin ardından Kırklareli Valiliği İl Özel İdaremiz tarafından yenilenebilir enerji kaynağıyla elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla 2022 Yılı Yatırım ve Çalışma Programına alınan 2,7 MW Güneş Enerji Santrali Tesisi kurulması projesiyle, Güneş Enerji Santrali Tesisi kurulması için İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisin Temmuz ayı 5. birleşiminde alınan kararla 50 milyon lira tedarik edilmesi kararı alındı. Alınan kararın ardından İl Özel İdaresi tarafından 179 köyümüze içme suyu sağlayan tesislerdeki 218 abonenin elektrik enerji maliyetlerini ortadan kaldırmak için Karakoç köyünde kurulacak Güneş Enerji Santrali Tesisi projesi ihale sürecinin tamamlandı. Projenin köylerimize ve ilimize hayırlı olması temenni ederiz" ifadelerine yer verdi.