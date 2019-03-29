Kırklareli'nde 11 yaşındaki kız ölü bulundu

Kırklareli'de dün sabah saat 10.30'dan beri kayıp olan 11 yaşındaki Zeynep Esin isimli kız çocuğu ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede talihsiz minik kızın başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin de Twitter hesabından katil ya da katillerin bir an evvel yakalanacağını söyledi.

Olay bu gece saat 01.00 sıralarında ortaya çıktı. Dün sabah saat 10.30 sıralarında Zeynep Esin'in ailesi, polise kızlarının kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırmada bu gece saat 01.00 sıralarında Bademlik mahallesinde metruk bir binada yerde hareketsiz yatan bir kız çocuğu buldu.

Tuğla ile başına vurulmuş halde bulundu

Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede başına tuğla ile vurulduğu tahmin edilen kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucunda ise talihsiz kızın sabah kayıp ihbarında bulunulan 11 yaşındaki Zeynep Esin olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.

"Zeynep'in katilleri en kısa sürede bulunacaktır"

Öte yandan Kırklareli Valisi Osman Bilgin de sosyal medya hesabından "11 yaşındaki Zeynep isimli kız çocuğumuz maalesef ölü olarak bulunmuş olup, başta ailesi olmak üzere tüm Kırklareli halkının başı sağolsun. Zeynep kızımızın katil yada katilleri en kısa sürede bulunacaktır." paylaşımında bulundu.