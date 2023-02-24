İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırklareli'nde 11 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi jandarma yakaladı

Kırklareli’nde jandarma ekipleri 11 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri 11 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.


Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Kızılcıkdere köyü girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri bir araç durdurdu. Durdurulan araçta E.U. isimli şahsın Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.


Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece 11 yıl, 4 ay, 60 gün hapis cezasının infazı için Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.