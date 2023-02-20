Kırklareli'nde 126 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 126 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 10-16 Şubat 2023 tarihleri arasında Hudut birlikleri ile yapılan müşterek faaliyetler sonucunda yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 126 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalanırken 2 araca el konuldu.