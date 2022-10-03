Kırklareli'nde 149 kaçak göçmen yakalandı: 10 organizatör gözaltına alındı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 149 kaçak göçmen yakalanırken, 10 şüpheli göçmen kaçaklığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde 24 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetlerinde İstanbul'dan getirilerek Bulgaristan ülkesi üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 149 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 organizatör gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araca ise el konuldu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.