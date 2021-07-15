Kırklareli'nde 15 Temmuz programlarla anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Kırklareli'nde program düzenlendi.

Kırklareli Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanında Mehter takımıyla başlayan programda Mehteranlar kenttin cadde ve sokaklarını inletti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, 15 Temmuz konvoyu, Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitlere dua edilerek devam etti. Daha sonra alanı dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'nın ‘Ulusa Sesleniş' konuşmasını dinledi.

Vali Osman Bilgin yaptığı konuşmada 15 Temmuz'da Türk halkının destan yazdığını belirterek, “Türk kuvvetleri bu ülkenin teminatıdır. Bu ülkenin çimentosudur. Bu ülkenin varlığının en önemli sembolüdür. Bunu yapanlar Türk silahlı kuvvetleri değil, Türk silahlı kuvvetlerinin içerisindeki hainlerdir. Belli dönemde üst düzeydeki komuta kademesidir, belli dönemde aradaki bazı haddini bilmez hainlerdir. 2016 yılında 40 yıl öncesinin planlamasıyla emperyalist güçlerin özellikle mili ve manevi değerlerimizi kullanarak, din olgusunu kullanarak bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin yaşlısından, kadınından, erkeğine herkesin duygularını din üzerinden sömüren ve 40 yıldır bu ülkenin vatandaşının enerjisinden parasına kadar her türlü sömürüyü yapan yeni bir aparat ortaya konarak aziz milletimizin ve Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ve özellikle de bayrağımızın indirilmesi istendi. Ama bu sefer hepsinden farklıydı. Çünkü bu sefer evet ne kadar şikayet etsek de hem sosyal medyanın, hem basın yayın organlarının yaygınlığı nedeniyle vatandaşımız artık darbelerden çektiği sıkıntıları kendi cebinden, kendi canından, kendi varlığından kendi bütünlüğünden hepsinden de önemlisi kendi demokrasi ve iradesini sandığa yansıtmasına yapılan müdahalelerden artık bıkmıştı ve buna son deme vakti gelmişti. Özellikle 15 Temmuz'u Ankara, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her noktasında farklı şekillerde hepimiz hissettik” dedi.

Konuşmanın ardından Sancak Koşusu ödül töreni yapıldı.