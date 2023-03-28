İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde 2 güme yıkıldı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince tespit edilen ve kaçak avcılıkta kullanılan 2 güme yıkıldı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince tespit edilen ve kaçak avcılıkta kullanılan 2 güme yıkıldı.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Tatarköy göleti mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri avcılıkta yasak olan 2 adet güme tespit etti. Gümeler içerisinde yapılan araştırma 1 adet ses yayın cihazı, 4 adet battaniye ve 2 adet soba ele geçirildi.


Gümelerin sahibi olan M.D ve S.B isimli şahıslar hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.


Öte yandan, ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

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