İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde 2 haftada 517 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’ne 2 haftada yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 517 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'ne 2 haftada yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 517 kaçak göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 - 15 Haziran tarihleri arasında yaptığı düzensiz göçle mücadele çerçevesinde 517 kaçak göçmen yakalandı.


Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Öte yandan 10 araca el konuldu.

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