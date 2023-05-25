Kırklareli'nde 2 şüpheli uyuşturucudan tutuklandı

Kırklareli'nde emniyet ekiplerince uyuşturucu ile yapılan etkin mücadelede yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, Uyuşturucu ve Uyarı Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak suretiyle gençleri zehirlemeye çalışan ve "torbacı" olarak tabir edilen "sokak satıcıları" ile etkin mücadele edilmesi, huzur ve güven ortamının arttırılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı ve rutin kontroller sürüyor. Kırklareli'nde 2023 Yılı 02-15 Mayıs tarihleri arasında olan dönemde sürdürülen çalışmalarda, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak”, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçları ile ilgili 15 olay meydana geldi. Bu süreçte, 6 şüphelinde, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Bunlardan 2 şüpheli ise tutuklandı.

Yapılan yakalamalarda toplamda, 56,48 gram kubar esrar uyuşturucu maddesi, 160,95 gram scanc uyuşturucu maddesi, 0,52 gram kokain uyuşturucu maddesi, 166,42 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 33 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, ele geçirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla olan mücadelemiz kökünü kurutana kadar devam edecektir” denildi.