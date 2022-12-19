Kırklareli'nde 2022 yılında bin 239 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 2022 yılında il genelinde göçmenlere yönelik yapılan uygulamalarda toplamda bin 239 kaçak göçmen yakalandı.

Organizatörlük iddiasıyla 17'si Türk ve aralarında Suriye, Afganistan ve Filistin uyrukluların olduğu 128 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.