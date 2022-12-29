Kırklareli'nde 22 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Ayrıca ekiplerce yapılan uygulamalarda bir çalıntı araç bulundu ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği görevlilerince muhtelif gün ve yerlerde yapılan kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan N.U. isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde, çeşitli suçlardan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşılarak, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmdi. Ticari taksi ile seyir halinde iken durdurulan Y.T. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 0,27 gram metanfetamin maddesi bulunarak şahıs, adli makamlara sevk edildi. Ayrıca Plaka Tanıma Sistemleri sayesinde tespiti yapılan İstanbul plakalı aracın çalıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine, araç Dereköy yolu üzerinde ekipler tarafından durdurularak muhafaza altına alındı. Aracın sürücüsü İ.K. Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edildi.