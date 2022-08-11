Kırklareli'nde 30 bin balık yavrusu göletlere salındı

Tarım ve Orman Bakanlığının “Balıklandırma Projesi” çerçevesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Kırklareli Devlet Su İşleri Müdürlüğü yetkililerince Pınarhisar Kurudere Göletine 15 bin ve Çayırdere Göletine 15 bin olmak üzere toplam 30 bin balık yavrusu salındı.

Su kaynaklarının ve ürünlerinin sürdürülebilirliği açısından balık stoklarının arttırılmasını amaçlayan projede Kırklareli genelinde yılsonuna kadar 26 göl, gölet ve baraja toplam 1 milyon 335 sazan balığı yavrusu salınması hedefleniyor.