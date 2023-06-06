Kırklareli'nde 36 arı üreticisine 324 kovan desteği

"Trakya Arısı İçin Kovanına Sahip Çık" projesi çerçevesinde Demirköy ilçesinde 36 arı üreticisine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Kırklareli İl Özel İdaresi destekli alınan 324 kovan dağıtıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Trakya Arısı İçin Kovanına Sahip Çık" projesi çerçevesinde Demirköy ilçesinde 36 arı üreticisine 324 kovan dağıtıldı. Dağıtım törenine katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, il genelinde kovan sayısını 80 bine çıkardıklarını ifade ederek, “Göreve geldiğim günlerde arıcılığın, Kırklareli ili için gizli kalmış bir cevher olduğunu gördüm. Bununla birlikte yaptığımız veya ortak olduğumuz çalışmalar neticesinde, ilimizde kovan sayımızı 80 bin civarına çıkardık. Bu sayı bizim hedeflerimiz için sadece bir başlangıç olup, bu sayı daha da artacaktır. Demirköy' de yapılan bu proje, bal kalitemizi ve verimimizi arttırmak için yapılan projelerden sadece bir tanesidir. Bu gibi projeler artarak devam edecektir. Bu projede emeği geçen başta Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, ayrıca diğer bütün katılımcılarımıza teşekkür ederim. Üreticilerimize ise bereketli ve kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kırklareli İl Özel İdaresi destekli alınan kovanlar üreticilere dağıtıldı.