Kırklareli'nde 4 Haziran'da Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri yapılacak

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, bu sene 98.'si düzenlenecek Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları 4 Haziran'da yapılacak.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde 98. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları 4 Haziran'da gerçekleştirilecek. Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, organizasyona 500 güreşçinin katılacağını belirterek güreş severleri davet etti. Çölgeçen, organizasyonda at yarışlarının da olacağını söyledi.