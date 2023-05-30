İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde 4 Haziran'da Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri yapılacak

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, bu sene 98.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, bu sene 98.'si düzenlenecek Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları 4 Haziran'da yapılacak.


Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde 98. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları 4 Haziran'da gerçekleştirilecek. Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, organizasyona 500 güreşçinin katılacağını belirterek güreş severleri davet etti. Çölgeçen, organizasyonda at yarışlarının da olacağını söyledi.

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