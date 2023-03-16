Kırklareli'nde 46 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 46 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde uygulama yaptı. Ekipler şüphe üzerine bir araç durdurdu. Durdurulan aracın şoförlüğünü yapan C.Ş. isimli şahsın yasadışı yollarla çıkmaya çalışan kaçak göçmenlere öncülük yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri ayrıca 2 aracı daha durdurdu. Durdurulan araçlarda yapılan aramada 46 kaçak göçmen yakalandı.

Olaylarda kullanılan 3 araca el konulurken kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.