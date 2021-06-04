Kırklareli'nde 50 yaş ve üzeri aşılama çalışmaları devam ediyor

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 50 yaş ve üzeri aşılama çalışmaları Kırklareli'nde tüm hızıyla devam ediyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında Kırklareli'nde aşılama çalışmaları devam ediyor.

Normal hayata tamamen döne bilinmesi için aşı sırası gelen vatandaşların aşılara güvenip aşı olması gerektiğini belirten Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gülay Sarıçam, “Vatandaşlardan isteğimiz, aşılara güvenin sırası gelen aşısını yaptırsın ki bu hastalığı ülkemizden ve dünyadan tamamen kaldıralım. Sırası gelenler aşılanırsa daha az enfekte olacaklar, daha az bulaştıracaklar. Dolayısıyla normal hayata daha erken döneceğiz” şeklinde konuştu.

Günde 2 bin kişi aşı yapabileceklerini vurgulayan Sarıçam, herkesi aşı olmaya davet etti.