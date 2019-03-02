Kırklareli'nde 62 bekçi göreve başladı

İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda Kırklareli merkez ve ilçelerdeki çarşı ve mahallelerde görev yapacak Bekçiler için düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Kırklareli merkez ve ilçelerde toplam olarak 62 bekçinin Çarşı ve Mahallelerde görev yapacağını ifade etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'de, tüm bekçilerin üzerinde büyük bir sorumluluk olacağını ifade ederek, “772 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca son dönemde gerçekleştirilen istihdamlarla yeniden işlerlik kazandırılan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 2008 yılında yapılan değişiklikle Emniyet Hizmetleri sınıfına aktarılan Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin, önümüzdeki dönemde de kamu güvenliğinin sağlanmasında genel kolluk kuvvetlerimize yardımcı mahiyette daha yoğun ve aktif şekilde görev yapmaları amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve Sayın İçişleri Bakanımızın da büyük destekleriyle İl genelinde 62 Çarşı ve Mahalle Bekçisi, bugün eğitimlerini tamamlayarak göreve başlamıştır. Kendileri çok büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Şimdiden hepinize görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Çarşı ve mahallelerde görev yapacak 62 bekçinin 23'ü il merkezinde, 15'i Lüleburgaz ilçesinde, 4'ü Babaeski, 4'ü Vize, 7'si Pınarhisar, 4'ü Demirköy, 3'ü Pehlivanköy, 2'sinin de Kofçaz ilçesinde görev yapacağı bildirildi.