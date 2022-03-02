İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde 63 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 63 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 63 kaçak göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapsı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 63 Afganistan, Fas, Suriye, Cezayir, Pakistan, Filistin ve Tunus uyruklu kaçak göçmen yakalandı.


Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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