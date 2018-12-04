Kırklareli'nde 73 avcı denetlendi

Kırklareli'nde usulsüz avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde karlı ve soğuk hava koşullara rağmen denetimlere ara verilmeden devam ediliyor. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Av Koruma ve Kontrol faaliyetleri esnasında 73 kişi kontrol edilerek, usulsüz avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında idari para cezası uygulandı. Kurallara uygun avcılık yapan avcıların haklarını korumak için kontrollerin ara verilmeden devam edeceği vurgulandı.