Kırklareli'nde 85 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 85 kaçak göçmen yakalanırken 4 şüpheli, göçmen kaçaklığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 13-19 Ocak 2023 tarihleri arasında hudut birlikleri ile 85 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınırken 3 araca da el konuldu.