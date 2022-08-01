İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırklareli'nde 88 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 88 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü koordinesinde Lüleburgaz İlçesi E-80 Otoyolu üzerindeki bir Dinlenme Tesislerinde yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 3 minibüslerin içerisinde 88 kaçak göçmen yakaladı.


Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.