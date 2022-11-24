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Kırklareli'nde aday öğretmenler yemin etti

Kırklareli’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleşti.

Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleşti.


24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli'nde ilk olarak Özgürlük ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. Rektörlük ve Kültür Merkezinde devam eden program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Programda Vali Birol Ekici günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.


Ekici konuşmasında öğretmenlerin önemine değinerek, “Bu gün burada toplanan bizler ülkemizdeki öğretmenlerin bir eseriyiz. Neye sahip olduysak, hangi mesleğe sahip olduysak, ne iş yaptıysak bizi yetiştiren insanların eseri olarak o işleri yapıyoruz” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleşti. Daha sonra emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve plaketleri verildi.


Kutlama töreni müzik dinletisiyle sona erdi.

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