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Kırklareli'nde afet bilinci ve deprem eğitimi

AFAD Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere afet bilinci ve deprem eğitimi verildi.


Babaeski ilçesi Gençlik Merkezinde ve il merkezinde bulunan Kırklareli Ensar Vakfı Yükseköğretim Öğrenci Yurdunda temel afet bilinci eğitimi düzenlendi. Kırklareli AFAD İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara afetler hakkında bilgi verilerek, afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında neler yapacakları anlatıldı.


Eğitimi, katılımcıların sorularının cevaplanması ile son buldu.

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