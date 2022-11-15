Kırklareli'nde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşan Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler şüphelilere yönelik yaptığı çalışma neticesinde kapalı kasa kamyonette ki varilde 2 bin 680 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.S. ve H.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.