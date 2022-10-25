Kırklareli'nde balıkçılar denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nün yaptığı ortaklaşa su ürünleri kontrol ve denetimleri çerçevesinde su ürünleri toptan ve perakende satış yerlerinde boy, tür, tazelik ve hijyen konularında denetimler gerçekleşti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, su ürünleri toptan ve perakende satış yerlerinde boy, tür, tazelik ve hijyen kontrollerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, “Balık stoklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, yasa dışı avcılık faaliyetlerinin önlenmesi ve halkımızın güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilimiz genelinde denetimler gerçekleştirildi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nün yaptığı ortaklaşa su ürünleri kontrol ve denetimleri çerçevesinde su ürünleri toptan ve perakende satış yerlerinde boy, tür, tazelik ve hijyen konularında denetimler gerçekleştirildi. İlimizde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde su ürünleri perakende ve toptan satış yerlerinin denetimleri aralıksız devam etmektedir” dedi.