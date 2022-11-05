İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor

Kırklareli’nde sahipsiz başıboş atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kırklareli'nde sahipsiz başıboş atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Kırklareli merkez Akalar Mahallesi Dereköy yolu üzeri Demirtaş mahallesi gibi bir çok mahallede başıboş sahipsiz atlar, ana yollara çıkarak trafikteki sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bir süre yolda yürüyen başıboş atların muhtemel bir facia olmadan ana yoldan çıkarak uzaklaştılar. Yolda ilerleyen bazı sürücüler ise kornaları ile atları yoldan uzaklaştırmaya çalıştı.

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